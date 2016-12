Emission > Solénoïde - Mission 193

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Le vétérana fait chavirer l'équipage du Solénoïde. En cause: son dernier album "", sur lequel le batteur new-yorkais ose emmener le chant polyphonique et médiéval (de) aux limites du doom metal et de la drone music ! Un peu comme s'il avait organisé la rencontre virtuelle deet du... Une nouveauté désignée 'radiobalisage' ! Playliste de la"Kyrie" + "Credo" / "Offering" / "Introit"CD ""Kingfish Castle" + "Maddagala"CD ""Aura In The Kitchen With The Candlesticks" + "Free From The Bondage You Are In"CD ""Upwards" + "Kaleidoscope"CD "