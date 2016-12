Emission > SolénoMix ANDREW TUTTLE

:

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime

,

Radio DIO

St-Etienne

.

Durant 55 mn,va tenter de vous entraîner dans un jeu de contrastes et de frictions bucoliques. Cet artiste australien nous offre un mix fouillé et surprenant, mix marqué par les inflexions country-folk d'un banjo. Playliste de l'émission :"Forgotten Username"CD ""Raga Megh Malhar"CD "(Bombay Connection)"America"CD "(Takoma)"River Of Jordan"CD "(Columbia)"Stereo Music For Acoustic Guitar, Part Two"CD "(Kranky)"Post Meridiem Construction"CD "(Room40)"For Alan Turing"(Vague Terrain)"Fade"CD "(RVNG Intl.)"Idumea"CD "(Durtro)"Go Easy"(Siltbreeze)"Hill Loop"CD "(Sound & Fury)"1890"CD "(Nero's Neptune Records)"1930"CD "(Table Of The Elements)‎"Story 2"(Sub Pop)"From The Side Of Man and Womankind"CD "(Table Of The Elements)‎"Return To Frontier"Compilation "(New Weird Australia)"Keoni"CD "(Hipshot)"Team Building"CD "(Room 40)"Computer Love"(EMI)