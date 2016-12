Emission > Solenoide - Dub Translations 27

:

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime

,

Radio DIO

St-Etienne

.

Tropical ou astral, organique ou numérique, le dub peut revêtir une multitude de couleurs sonores. C'est ce que tend à montrer ce nouveau mix de drums et de bass intitulé 'Dub Translations' ! Playliste"Schweden – in Dub"(RCA Deutschland)"Speech"(Dubmissions Records)"Psycho Dub"(Stix Records)"Soulmate (Adrian Sherwood dub remix)"(Echo Beach)"Feeling Lone (Pt. 02)"(Iboga Records)"Concealed"(Ohm Resistance)"Divine Spark"(iNatty Records)"Democracy is Dead like printed Matter"(Oktaf)"Lotus Dub File"(La Tempesta Dub)"Mystics"(RareNoiseRecords)