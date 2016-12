Emission > Solénoïde - Mission 191

:

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime

,

Radio DIO

St-Etienne

.

La Mission 191 met à l'honneur une pépite sonore signée par 2 vétérans de la scène rock/blues suédoise,. Leur album "" est une fantastique épopée post-rasta qui nous emmène au point de fusion ultime entre mantras indiens, dub, reggae et jazz... Un must du genre désigné 'radiobalisage' ! Playliste de la"Prosperity in Day to Day Life Kandha Sasti Kavasam" + "Disappear Dub""Mantra for Peace Shanti Mantra""The Song of Eternity Om"CD ""Forgotten Username" + "Registration""Troisième Branche" + "Sixième Branche""As Tomorrow" + "Yet but"