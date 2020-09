Radiobalisage > ERIK TRUFFAZ & MURCOF "Being Human Being" (Mundo Recordings)

Vous qui aimeriez savoir ce que le futur nous réserve en matière de tourisme spatial et autres frissons interplanétaires, voici un album tout acquis à votre cause. Pas étonnant au vu du pedigree de leurs auteurs: deux musiciens visionnaires influencés par l'univers interlope du dessinateur, par ailleurs concepteur de la pochette du disque. Et autant dire que "" paraît taillé bel et bien pour illustrer nos fantasmes les plus fous en la matière.Au premier contact, c'est dans la torpeur douce, presque ordinaire, d'un ambient-jazz crépusculaire que nous installe le duo. Mais ses variations magnétiques dévoilent très vite la dimension immersive et élégiaque de l'aventure. Car pour cette troisième production en communetcontinuent de perfectionner leur science de l'envoûtement sonique, afin de mieux plonger l'auditeur dans de subtils scenarii audio paranoïdes. Textures granuleuses, nappes spectrales, bruits abstraits et échos inquiétants s'y succèdent avec une force d'évocation rare, contribuant à alimenter des perspectives sonores paradoxales, sous-tendues par un sentiment d'itinérance ardente au fil d'évocations tantôt calmes tantôt anxieuses.Tout au long des 9 morceaux de ce disque, la trompette de Truffaz dissémine des traces de présence organique pour ne pas dire humaine dans des paysages sonores marqués par la désolation, le chaos ou la froideur robotique. Plaintive et nerveuse, elle dépeint une espèce de mélancolie futuriste, comme échappée d'un session perdue de "". Dans un jeu de chassé-croisé régulier entre ombres et lumières astrales, l'électronique reste cependant maître des débats, sous la houlette d'un Murcof toujours très méticuleux. Les trames climatiques du mexicain, en évolution constante, lui permettent de se distinguer aussi dans l'usage de samples d'instruments réels, invitant piano, clarinette et cordes classiques à modérer la fibre technologique du projet !Au total, Erik Trufaz et Murcof déploient de convaincants stratagèmes narratifs, pour nous servir un album complexe, entêtant et propice aux projections post-apocalyptiques les plus folles. Un album d'ambient-music aux accents sombrement poétiques et tristement prophétique. Album qui saura bouleverser nombre d'entre ceux qui parmi nous affectionnent les expériences hybrides et futuristes à vocation... contemplative!' ( Mundo Recordings) a été programmé dans la Mission 180 du