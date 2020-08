Focus > JOZEF VAN WISSEM & SQÜRL “Only Lovers Left Alive” (ATP Recordings)

Le son si singulier du luth renforce le caractère intrigant et parfois mystique de l’ensemble tandis que les guitares, écorchées et fulminantes, nous suggèrent une ballade virtuelle entre le new york noise des 80’s et celui plus acidulé du Velvet Underground. Un corpus sonore dense et électrique d’où s’extraient des sonorités richement évocatrices, tantôt psychédéliques, tantôt médiévales, parfois orientales mais souvent mélodiques. Montrant des vampires sous un angle inédit, ce film et sa bande-son semblent avoir été taillés bel et bien pour nous hanter durablement.





'Only Lovers Left Alive' de JOZEF VAN WISSEM & SQÜRL a été programmé dans la Mission 175 du Solénoïde