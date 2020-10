Emission > SolénoMix FEDERICO ESTEVEZ

C'est un autre ambassadeur de la cumbia digitale que Solénoïde va accueillir cette semaine. Ce percussionniste polyvalent est l'un des artisans du son si envoûtant de CHANCHA VIA CIRCUITO qu'il accompagne lors de ses tournées.

Mais c'est avec un premier album intitulé "De Aqui hasta de aqui" que ce producteur originaire de Buenos Aires a définitivement attiré notre attention, nous donnant l'envie farouche de lui confier les commandes de cette émission. Son nom FEDERICO ESTEVEZ.

L'occasion pour notre invité de signer un Solénomix entièrement dévolu au latino-beat le plus doux et atmosphérique. Soit plus de 50 minutes d'une bande-son tout à la fois enracinée et moderne qui fera le bonheur des ferrus d'electronica exotique (et dansante !).