Emission > SolénoMix CHRISTINE OTT "Paradis Perdu"

Cette semaine, Solénoïde vous offre un mix exclusif réalisé par une compositrice pianiste et spécialiste des ondes Martenot. Habituée des collaborations non-conformistes et adepte du format ciné-concert, ce phénomène venu de Strasbourg se nomme Christine Ott. Reconnue internationalement, notre invitée a sorti en 2019 son 3ème album en solo, intitulé "Chimères". Une œuvre saisissante qui chemine étrangement aux limites des champs néo-classique et électronique.

En 2020 c'est en duo, au sein de Snowdrops qu'elle exerce ses talents de sculptrice sonore, dans un album intitulé "Volutes". Une production visuelle qui évolue au confluent de la musique de chambre et de l'ambient-music.

L'occasion idéale de mieux vous faire connaître cette ondiste passionnée et passionnante, à travers un Solenomix inédit entièrement réalisé par ses soins...