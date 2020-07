Emission > Solénoïde - Mission 173

Laissez-vous guider par deux fines gâchettes de la basse électrique ! Dans "Twinscapes", l’australien Colin Edwin (Porcupine Tree) et l’italien Lorenzo Feliciati (Naked Truth) élargissent la palette harmonique et rythmique de l’instrument, n’hésitant pas à lui administrer différents effets et traitements digitaux. Bonifiée par les participations de 2 batteurs, d’un saxophoniste et d’un trompettiste – Nils Petter Molvaer – cette expérience défie les classifications et ravira les adeptes de fusion créative et intrépide…



Pilier de la folk Lo-fi, Bill Callahan, présente un étrange album "Have Fun with God". Au-delà du titre ironique de ce disque, ce qui interpelle est le fait d’entendre des ballades folk remixées sur le mode dub. Et à notre connaissance, il s’agit là du premier exercice du genre.



Le polonais Jacaszek fera une nouvelle incursion dans le registre des musiques sacrées avec "Piesni", un disque où, entre ballade angélique et incantations monastiques, l’auditeur traverse sans frémir un brouillard de perturbations sonores habilement contrôlées.



Et dans le secteur des musiques illustratives, le label berlinois Grautag présente "Neukalm" du français Christian Vialard, un double vinyle de compositions basées sur des pulsations hypnotiques constellées de subtilités mélodiques.