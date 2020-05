Emission > Solénoïde - Mission 216

Plus que jamais cette mission 216 devrait ravir les adeptes de sons profonds et expressifs. Incarnation unique d'un jazz hybride, à l'âme tout à la fois urbaine et tribale, TRANCE MISSION sera le radiobalisage de la semaine. Ce groupe culte de San Francisco continue, après 20 ans de silence discographique, à explorer les potentialités d'un partenariat rare entre didgeridoo, clarinette et percussions. Mélodies sahariennes ou balkaniques, atmosphères funky ou aborigènes... le programme de ce 5e album s'annonce toujours plus haut en couleurs musicales.



Une missive mélancolique nous sera envoyée de Berlin par le prometteur Jan Wagner. Sur son second album "Kapitel", l'allemand pose de nouveaux jalons, cette fois-ci plus électroniques, dans le champ de l'ambient musique à tonalité néo-classique. Un magnifique travail sur piano, à tendance introspective qui transporte l'auditeur dans de fascinants paysages sonores ouatés.



Et enfin, nous resterons dans le même champ esthétique, en compagnie de la plus illustre fratrie des musiques actuelles. Ils s'agit de Roger et Brian Eno qui signent un album à 4 mains intitulé "Mixing Colours". Un dialogue intimiste d'où émergent 18 peintures sonores discrètes, au parfum de romantisme minimaliste et lunaire !