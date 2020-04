Emission > Solénoïde - Mission 215

Voilà un défi artistique qui interpelle : mélanger chants polyphoniques géorgiens et jazz rock progressif ! En radiobalisage, le projet de GIORGI MIKADZE est une aventure musicale unique qui ne manque ni d’audace ni de panache. Expert des sonorités visuelles, le polonais JACASZEK revient avec un album au titre explicite "Music for Film". Dix sublimes séquences atmosphériques composent cette oeuvre frissonnante. Cordes classiques, rythmes rampants ou encore crépitements mystérieux sont au rendez-vous de ce disque aussi majestueux qu'oppressant ! Et enfin nous irons respirer l'air vivifiant de l'Estonie d'où est originaire TUULIKKI BARTOSIK. Pour son second album intituté "Tempest in a Teapot", la musicienne balte fait une démonstration de l'incroyable pouvoir d'envoûtement de l'accordéon. Avec son instrument à soufflet, auquel elle ajoute notamment l'usage d'un métallophone, d'une zither et de divers sons de la nature, Tuulikki nous conte une sublime saga bucolique et nostalgique, empreinte d'un feeling folk absolument craquant !