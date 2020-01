Emission > Solénoïde - Slaviascopie 01

Cap à l'Est, dans un espace gigantesque comprenant 13 nations aux racines ethnolinguistiques communes ! Cet énorme réservoir de talents artistiques c'est celui des peuples slaves... Pendant plus de 50 mn, ce programme nous baladera de la Tchéquie à la Russie, en passant par la Bulgarie et le Bélarus, pour un voyage musical inédit aux accents d'electronica comme de folk fusion, de rock indie comme de musique contemporaine. Bref, autant vous dire que la sédentarité et l'ennui seront bannis de notre playliste...