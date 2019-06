Emission > Solénoïde - Virée Algérienne

CHEB I SABBAH







CHEB I SABBAH







CHEB I SABBAH







ADEL SALAMEH

NAZIHA AZZOUZ







ADEL SALAMEH

NAZIHA AZZOUZ







ADEL SALAMEH

NAZIHA AZZOUZ







EL MAHDY JR







EL MAHDY JR







EL MAHDY JR







SAMIR TAHAR







SAMIR TAHAR







MEHDY ALOUANE







MEHDY ALOUANE







ABDELLI







ABDELLI







ABDELLI







LILI BONICHE













La programmation détaillée

CHEB I SABBAH



"Alkher Illa Doffor"

CD "La Kahena"

(Six Degrees Records)



Pour son cinquième album, Cheb I Sabbah renoue avec ses racines nord africaines et rend hommage aux riches traditions vocales du Maghreb. "La Kahena" met l'accent sur des chants marocains et algériens, des chants de femmes réarrangés sobrement et ornés de rythmes transes, d'éléments raï. Ce projet engagé bénéficie des présences de Bill Laswell, de Karsh Kale et de Mercan Dede.



"Alkher Illa Doffor"CD "(Six Degrees Records)Pour son cinquième album,renoue avec ses racines nord africaines et rend hommage aux riches traditions vocales du Maghreb. "" met l'accent sur des chants marocains et algériens, des chants de femmes réarrangés sobrement et ornés de rythmes transes, d'éléments raï. Ce projet engagé bénéficie des présences de, deet de

ADEL SALAMEH

NAZIHA AZZOUZ





CD "Kanza"

(Enja/Harmonia Mundi)



A l’instar de Rabih Abou Khalil, Adel Salameh est considéré comme un des plus grands virtuoses contemporain du oud. Influencé par les diverses traditions du monde arabe, ce Palestinien n’a jamais hésité à enrichir son propos artistique d’éléments indiens et turcs. Sur "Kanza", Salameh perpétue cette ouverture en faisant remonter le cours de son inspiration jusqu’à l’Andalousie. Pour l’occasion, il est accompagné de sa femme, la chanteuse algérienne Naziha Azzouz ainsi que d’un clarinettiste turc et d’un percussionniste marocain. Quatre artistes musulmans et autant de nationalités, quatre enchanteurs unis pour décrire un seul et même horizon musical aux subtils dégradés poétiques. Un horizon chatoyant composé de variations rythmiques et climatiques pouvant autant refléter le caractère mélancolique que festif de l’âme arabe. De facture entièrement acoustique , "Kanza" se distingue par la pureté de sa production, toute à la fois spacieuse et intimiste. Un don inestimable à ranger près des meilleures production "métisses" du label ECM ! CD "(Enja/Harmonia Mundi)A l’instar deest considéré comme un des plus grands virtuoses contemporain du oud. Influencé par les diverses traditions du monde arabe, ce Palestinien n’a jamais hésité à enrichir son propos artistique d’éléments indiens et turcs. Sur "Kanza", Salameh perpétue cette ouverture en faisant remonter le cours de son inspiration jusqu’à l’Andalousie. Pour l’occasion, il est accompagné de sa femme, la chanteuse algérienneainsi que d’un clarinettiste turc et d’un percussionniste marocain. Quatre artistes musulmans et autant de nationalités, quatre enchanteurs unis pour décrire un seul et même horizon musical aux subtils dégradés poétiques. Un horizon chatoyant composé de variations rythmiques et climatiques pouvant autant refléter le caractère mélancolique que festif de l’âme arabe. De facture entièrement acoustique , "" se distingue par la pureté de sa production, toute à la fois spacieuse et intimiste. Un don inestimable à ranger près des meilleures production "métisses" du label

EL MAHDY JR





LP "The Spirit of Fucked Up Places"

(Boomarm Nation)



> Radiobalisage - Solénoïde - Mission 167



Voilà encore un album dont le titre résume fort bien les intentions… Et d’après nos informations, l’auteur de cette œuvre entretient un rapport particulier avec les lieux sinistrés dont il est ici question. Des lieux où El Mahdy Jr est passé et a parfois vécu : des lieux éloignés des circuits touristiques traditionnels, tels que le Burkina Faso, l’Algérie ou certaines régions reculées de Turquie et dont ce jeune producteur algérien a voulu traduire l’esprit tout au long des sept titres (+ deux remixes) de ce projet...



> Lire la chronique LP "(Boomarm Nation)Voilà encore un album dont le titre résume fort bien les intentions… Et d’après nos informations, l’auteur de cette œuvre entretient un rapport particulier avec les lieux sinistrés dont il est ici question. Des lieux oùest passé et a parfois vécu : des lieux éloignés des circuits touristiques traditionnels, tels que le Burkina Faso, l’Algérie ou certaines régions reculées de Turquie et dont ce jeune producteur algérien a voulu traduire l’esprit tout au long des sept titres (+ deux remixes) de ce projet...

SAMIR TAHAR





CD "Magic Ud"

(Next Music)



Depuis que Anouar Brahem, nous en a venté tous les charmes, nous sommes devenus de véritables apôtres du oud, ce fameux luth utilisé dans la musique classique arabe. A la fois virtuose de cet instrument et chanteur, Samir Tahar fait partie de ces vieux sages qui perpétuent sans faille leur tradition musicale. Le jeu riche de cet Algérien se caractérise par un doigté agile, puissant et précis. Ce que nous permet de vérifier avec délectation cet album aux échos chatoyants. Tahar nous y délivre 5 compositons instrumentales, 5 Taqsim maqam - selon les termes appropriés, 5 longues complaintes mystiques de portée universelle... Album intemporel et inspiré, "Magic Ud" séduira sans restriction tous les amoureux d’authenticité et de poésie orientales! CD "(Next Music)Depuis que, nous en a venté tous les charmes, nous sommes devenus de véritables apôtres du oud, ce fameux luth utilisé dans la musique classique arabe. A la fois virtuose de cet instrument et chanteur,fait partie de ces vieux sages qui perpétuent sans faille leur tradition musicale. Le jeu riche de cet Algérien se caractérise par un doigté agile, puissant et précis. Ce que nous permet de vérifier avec délectation cet album aux échos chatoyants. Tahar nous y délivre 5 compositons instrumentales, 5 Taqsim maqam - selon les termes appropriés, 5 longues complaintes mystiques de portée universelle... Album intemporel et inspiré, "" séduira sans restriction tous les amoureux d’authenticité et de poésie orientales!

MEHDI ALOUANE



"Cryptic Values"

CD "The Sound of the Incurable Disease"

(Socadisc)



> Bandcamp



"Cryptic Values"CD "(Socadisc)

ABDELLI



"Adarghal"

CD "New Moon"

(Real World)





"Adarghal"CD "(Real World)

LILI BONICHE



"Kashi"

CD "Boniche Dub"

(A.P.C)



"Kashi"CD "(A.P.C)