Emission > Solénoïde - Mission 211

Solénoïde déroule son tapis rouge à un acteur clé de la scène post industrielle française. Membre fondateur du collectif Von Magnet, Phil Von est mis en lumière à l'occasion de la sortie de son album "Made Underclouds", un disque captivant riche en figures allégoriques et oniriques, un album qui constitue l'un des points discographiques culminants de son magnétique auteur. On s'intéresse aussi à Craig Leon dont le CV totalise une cinquantaine de productions d'où émergent les noms des Ramones, Suicide ou encore Talking Heads. En dehors de sa riche carrière de producteur, l'américain s'adonne à des explorations synthétiques et attrayantes, quelque part entre minimalisme, ambient et soundtrack. Son album "Anthology of Interplanetary Folk Music Vol. 2 : The Canon" témoigne de sa fascination pour la cosmogonie du peuple Dogon du Mali (laquelle s'intéresse aux extra-terrestres). On se penche aussi sur une étrangeté musicale dont nous raffolons, une collaboration entre deux canadiens établis à Berlin, le producteur techno Deadbeat et la chanteuse indie Fatima Camara. Le but de cette réunion est de nous offrir des reprises de reprises... Soit réinterpréter l'album de covers 'The Trinity Session' de Cowboy Junkies publié en 1988. Imaginez une folk US passée dans un tamis digital !