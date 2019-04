Emission > Solénoïde - Mission 210

Artiste américain établi au Japon, Corey Fuller est un bienfaiteur méconnu de la cause ambient ! Sur "Break" (12k), il nous livre un somptueux manifeste de musique céleste et cotonneuse. Un album dans lequel son piano, submergé de subtils effets parasites, nous offre de jolis moments de contemplation immersive ! Incarnant la nouvelle avant-garde iranienne, Saba Alizadeh opère dans le champ des musiques électroniques. Dans "Scattered Memories" (Karlrecords), il dévoile une palette d'expériences sonores audacieuses réalisées à partir du kamânche (instrument persan à cordes frottées) couplé à des consoles digitales. Cap aussi vers le grand nord canadien... Issu de la minorité inuite, Tanya Tagaq défie les étiquettes sans trembler. Dans "Toothsayer" (Six Shooter), Tanya intègre des éléments de sa culture d'origine et délivre une musique atmosphérique atypique dans laquelle sa voix tient lieu de catalyseur. Un disque qui séduira un public averti et sans doute quelques curieux !