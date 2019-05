Agenda > YOURI DEFRANCE en concert à Saint-Vran (22)

YOURI DEFRANCE

le vendredi(Concert)et le samedi(Cérémonie tambour Shamanic)(22230)auavec l'association l' Etoile du Berger le dimanche(Ciné-concert), au Café Theodore (Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau)Avant première "Live-Doc- Shamanic Blues" pour son nouveau projet "" (participation libre).L'occasion de retrouver le psyché-blues hanté d'un guitariste solitaire et itinérant qui fait la jonction entre rock hendrixien, musique traditionnelle mongole et blues ancestral !Quelques extraits de son très bel album '' ont été programmés dans notre émission et sont en libre écoute sur youridefrance.bandcamp.com Site web : youridefrance.com Regardez son clip "" !Ce morceau, extrait de son album '', est inspiré desque Youri a rencontrés dans une réserve lors d'un concert dans le Nebraska à Lincoln, après 600 km et 8H de stop dans les plaines avec les rednecks... La réserve sentait la mort de tous les côtés mais la rencontre avec le cheffut puissante & lui a rappelé celle des Tuvas à la frontière de la Sibérie...Le message de ce titre : le Grand Oiseau n'est pas mort...