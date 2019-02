Agenda > NADAH EL SHAZLY + The MAURICE LOUCA Elephantine Band

NADAH EL SHAZLY

+ The MAURICE LOUCA Elephantine Band

Vendredi(93), La Dynamo dans le cadre du festivalL'identité musicale deest unique, conjuguant influences classiques arabes, éléments électroniques, esprit jazz et sensibilité pop. Cette jeune musicienne originaire du Caire viendra défendre sur scène son splendide premier album "" (Nawa Recordings), radiobalisage de notre mission 202 n’est pas encore prophète en son pays mais il constitue un des meilleurs ambassadeurs du world beat arabisant. Avec son second album "" (), cet habitant du Caire nous avait offert une relecture du chaabi local, dans un paquetage technologique mariant esprit psychédélique, effets dub et influences locales, intégrant au passage des instruments tels que l’accordéon ou le saxophone. Le résultat est à la fois dansant et visionnaire, urgent et structuré, scellant une forme de compromis inspiré entre avant-gardisme occidental et culture orientale. A consommer sans modération !