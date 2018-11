Agenda > ANDREW TUTTLE en concert à Paris

Dans ses disques,établit d'incessantes connexions entre sources électroniques et acoustiques. Ainsi fait-il cohabiter dans ceux-ci ordinateurs, claviers, guitare et banjo. Des ingrédients qu'il met au diapason d'une folk synthétique à forte connotation spatiale . Sans quitter le terrain digital, Tuttle a ainsi créé une hydre musicale, bondissant sans coup férir de l'electro planante seventies à la country-folk US . Intitulé "Fantasy League", son album paru en 2016 nous offre la quintessence de cet art bucolique et futuriste.