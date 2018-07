Prochainement > SolénoMix LASZLO HORTOBAGYI "Kirana Baroque Sangeet" (septembre 2018)

A travers"",pose d'étonnantes passerelles entre écriture baroque européenne et musique classique indienne. Le compositeur hongrois nous offre ici une plongée captivante dans sa mythologie musicale intime. De ses premiers enregistrements solo en 1984 à ses plus récentes productions au sein du, il signe un mix déroutant scellant l'improbable union du tabla et du clavecin. "Kirana Baroque Sangeet" a été réalisé pour le NKA, lede Budapest (Hongrie).Précédentes émissions: SolénoMix LASZLO HORTOBAGYI - Barokritis 2016 (Soleno-passion Vol.II.)Lien : Gáyan Uttejak Orchestra