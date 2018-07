Solénoïde - Mission 205

Bruxelles (Belgique),

C'est dans le fameux Quatrième Monde, un espace fictif favorisant l'échange musical et culturel, que vous passerez une grande partie de cette mission 205. Un éden sonore quecontinue d'explorer avec conviction sur son nouvel album intitulé ' Listening To Pictures ’, notre! Repéré il y a quelques années aux côtés de, le producteur allemand de musique électroniqueexposera son 4e opus, '' ( RareNoiseRecords ), un album à la fibre émotive forte alliant sonorités acoustiques retraitées et vagues symphoniques acérées. Et c’est au sein du trio new yorkaisque vous retrouverez, guitariste huppé ayant associé son nom à ceux deet surtout. Son dernier album '' brasse un panel de genres insensé, incluant surf rock, folk, funk, flamenco, noise et psychédélisme."Ndeya" + "Al Kongo Udu"LP "(Ndeya)"Gangesthal" + "Strofort"LP ""Dreaming"LP "(Ndeya)"Orthodoxy" + "Shut That Kid Up"LP "(Northern Spy / Yellowbird / P-Vine)"Pastoral Vassant" + "Picnic"LP "(Ndeya)