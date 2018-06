SolénoMix FIZZARUM

Bruxelles (Belgique),

Cette semaine, Solénoïde fait escale à Saint Pétersbourg où réside FIZZARUM . Auteur d’un album intitulé ‘ Frisson ’ paru en 2017 sur le label Ant-Zen , ce duo russe est très apprécié pour sa musique électro-mutante et ensorcelante. Dans ce programme inédit et constellé de motifs électroniques entêtants, vous entendrez Boards of Canada, le compositeur Eduard Artemiev, le groupe lithuanien Argo, le projet moscovite Alexandroid, le groupe letton Zodiac… et quelques figures clés de la scène électro russe des années 80 !04:00 - 01 -"Relay Race" (1986, Pulse-3)07:50 - 02 -"A2" (1980, Discophonia)10:55 - 03 -"For Highs and Falls" (1996, Pieces)15:30 - 04 -"Disco3000" (2001, Sinoptic)18:46 - 05 -"5-9-78" (1996, Old Tunes Vol. 1)19:32 - 06 -"Microphorus" (2000, Monochrome Plural)24:30 - 07 -"Forces of Light" (2013, Colonization: Empty Channels of Mars) >27:12 - 08 -"1986 Summer Fire" (1995, Twoism)28:37 - 09 -"A Dangerous Game" (1979, A Dangerous Game)29:07 - 10 -"Eternal Progress" (1984, Ode To The Bearer Of Good News)30:38 - 11 -"Zodiac" (1980, Disco Alliance)35:38 - 12 -"Edinorog (remix)"42:10 - 13 -"Mystery" (1983, Created With Their Own Hands)45:27 - 14 -"Breeze" (2017, Frisson)49:38 - 15 -"I'm made of such a substance" (1985, Alpha-3)Liens :