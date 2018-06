Emission > SolénoMix ULRICH TROYER

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

BRAM'FM Tulle,

JAZZBOX Radio Internationale Paris





Crack du sample et des consoles de mixage, Ulrich Troyer Yatatoy ) a pris le contrôle de notre émission pour nous emmener sur sa terre musicale de prédilection : la Jamaïque. Et pour notre plus grand plaisir, ce sound designer autrichien va ainsi nous servir quelques belles tranches de dub roots !Playliste du SolénoMix"Point Blank""Keep on Knocking Version""Gotta Find a Way Version""Well Pleased""Cool Out Son""Feel Me Love""Gwann Dub""Rumours""Robotron (Riddim)""You Can Run""What A Wonderful Feeling""I Am A Robot""Dark Roots""Deadlock (Kassian Troyer Remix)"Liens :