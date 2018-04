Emission > Solénoïde - Croisière Aquaphonique 03

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

RCN Nancy Nancy













Enfilez votre scaphandre virtuel et plongez dans la matière sonore liquéfiée ! Pendant 55 minutes, vous pourrez ainsi vivre une immersion auditive au cœur de la création subaquatique et suivre la trajectoire de redoutables courants marins avec MO BOMA, MICHEL REDOLFI, FRED FRITH, COSA (Incoming!), E.A.R., ROBERT FRIPP / BRIAN ENO, SKULI SVERISSON (Extreme), LAARAJI (All Saints), JORGE REYES & PIET JAN BLAUW ! Diffusions imminentes sur nos 28 radios partenaires (France, Belgique, Canada, Italie et Suisse). Playliste de l'émission"Water Baka"CD "(Extreme)"Sunny Afternoon at Bird Rock Beach"CD "(Hat Art / Harmonia Mundi)"Underwater Dream"CD "Made to Measure vol. 21(Crammed)"Still Water"CD "(Incoming!)"Hydroponic"Compilation "(Virgin)"Wind on Water"CD "(Virgin / EG Records / Import)"Watching Water"CD "(Extreme)"Immersion"compilation "(All Saints)"Manos de agua"CD "(Geometrik Records)