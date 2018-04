Emission > Solénoïde - Blender Session 37

Bruxelles (Belgique),

Les émissions précédentes :





Si les trajectoires obliques ne vous perturbent pas, alors vous êtes au bon endroit pour profiter des nombreuses vertus d'un mix dévolu à l'audace et à l'inattendu. Préparez-vous à vivre une séance de looping musical sans concession en traversant pas moins de 10 univers sonores singuliers ! Cette expérience antistatique vous conduira de la Gambie à l'Espagne, du Mexique à l'Islande en passant par Cuba, le Cameroun ou encore la Tunisie ! Playliste de l'émission :"Who Are You""Async (Arca remix)""Cumbia de Sanación""Nada De Lo Que Sucede""Africadelic In Zanzibar"(Afrolectric Music Ltd)"Fi Kolli Yawmen""Gambiala""Terra Firma"" Original Motion Picture Soundtrack"Mambo Rapidito"s/t(Daptone Records)"Absolue souveraine"(Undogmatisch)