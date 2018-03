Emission > Solénoïde - Onirindia 01

Bruxelles (Belgique),

Qu’elles soient profanes ou sacrées, antique ou high-tech, Solénoïde vous offre une plongée panoramique dans l’océan des musiques de tradition - ou d’inspiration – indiennes, des musiques à connotation spirituelle disposant d’un pouvoir d’émerveillement infini. Des voix de sa diaspora à celle de ses amoureux lointains, l’Inde est ainsi célébré par divers aventuriers musicaux capables de concrétiser l’union entre tablas et ordinateurs. Au menu de cette émission, vous retrouverez les acrobaties rythmiques de(ECM), le groove voluptueux des italo-japonais de(Sky Dancer), un pur bijou de fusion est-ouest signéet… et une multitude d’expressions invoquant la tradition mais aussi le futur musical de la nation Indienne avec(ECM),(Six Degrees),(Real World),(Axiom),(Leaf),(GUO).Playliste de l'émission"Raanjhan"CD "" (Six Degrees)"Fire"CD "" (Atma Classique)"Concerto for 20 sitars" (ARC Music)"AboneCroneDone"CD "" (Real World)"Soul Seacher" (Axiom)"Making Music"CD "" (ECM)"Dakini (Sky Dancer)"CD "" (Silent)"Dream"CD "" (Real World)"Toremoro"CD "" (Leaf)"Horto-Ki Darbàri Yang-Rasa"CD "" (Memix Ltd)