Emission > Solénoïde - Mission 203

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

RCN Nancy Nancy













Les émissions précédentes :





Notre dernier flash nous vient de... Corée. Un flash musical, évidemment, provoqué par la musique élégante et intrigante de. Cette compositrice joue de divers instruments coréens ancestraux (piri, yanggeum, saenghwang) qu'elle intègre à des environnements sonores contemporains, souvent minimalistes, la rapprochant de l'ambient, du post-rock voire du freejazz. Une musique calme, originale et radieuse à découvrir dans son premier album '' () en radiobalisage ! Jolie surprise que ce nouvel album de, alias! Sur "", l’anglais dévoile une électronica rêveuse et sensuelle matinée d’influences ethniques, slalomant habilement entre dancefloor et post-rock. Aussi au programme, un album réalisé par(fondateur du groupe) et: '' () est une bande-son dense et saisissante qui offre une véritable symphonie de distorsions, drones, réverbérations et autre bourdonnements... Playliste de l'émission"Communion" + "The First Time I Sat Across From You"CD ""Planet" + "Two thousand and Seven"LP "(Text Records)"Sounds Heard From The Moon"CD ""The Inquirer" + "Xanadu"CD ""All Souls' Day" + "The Longing Of The Yawning Divide"CD "