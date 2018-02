Emission > Solénoïde - Narcotic Blues Vision 02

Bruxelles (Belgique),

Les émissions précédentes :





Que vous soyez adeptes de complaintes électrifiées ou fan de recyclages inspirés, cette ballade post-bluesy a été conçue pour vous procurer quelques satisfactions modérément perverses et connotées ! Préparez-vous à vivre un décrochage spatio-temporel qui vous fera remonter des sources sudistes du blues jusqu’aux sonorités cosmopolites et urbaines du 21ème siècle ! Playliste de l'émission“Bhoopali Dance”CD "(Northernblues Music, 2009 - northernblues.com)Stimulant exercice que cette seconde série de dialogues entre blues nord américain et musique classique indienne. Deux langages musicaux, éloignés en tous points, deviennent ici naturellement complices poursuivant la mise à jour d’une world music bluesy, toute à la fois fraîche, rustique et subtile. Impliquant le cœur et l’esprit, le guitaristeet le joueur de satvik veena, réalisent l’osmose sémillante entre deux mondes de cordes sensibles.“Missing”CD "(Northernblues Music, 2004 - northernblues.com)"Peculiar"CD "(False Tuned"High Blues" + "Bysimh"CD "(Rune Grammofon - runegrammofon.com)Déjà le troisième album pour cette formation française que nous découvrons à peine et qui s’offre le luxe de rejoindre le giron de l’electro nordique la plus exigeante:. C’est pourtant dans l’antichambre d’une folk urbaine et vagabonde que nous entraineavec ces 5 longues compositions minimalistes aux humeurs dépressives. Cinq titres aux variations hypnotiques et filmiques dont les effluves de blues et de musique de chambre combleront les esprits tortueux, adeptes de partitions bileuses et poétiques. Touts ceux qui, en tout cas, espéraient voir ensemencés les jachères séparant les mondes deet dequi, grâce, à Astrïd pourraient voir leur rêve devenir réalité…"Ledmo (Triaboliqomintoyourtown)"CD "(World Village, 2009)"It Calls Me" + "Fred of Ballaro"CD "(Jaro / Abeille Musique)Des éléments «roots» venus du terroir américain (tendance blues, country ou jazz) panachés de saveurs exotiques aux goûts de rocksteady jamaïcain ou de musique hawaïenne, tel est le cocktail musical que nous invite à déguster ce sympathique ensemble new-yorkais. Une décoction préparée à l’ancienne, au moyen d’un harmonica, d’un tuba, d’un cimbalom ou encore d’une slide guitare, le tout agrémenté des chants de criquets sri lankais et autres hurlement de chiens balinais et bonifié par la présence des chants diaphoniques de…! Loin d’une classique anthologie de la musique américaine, nous tenons là un ovni rétro-moderniste, sorte de concentré de sono mondiale des années 20 à 40 qui relève l’impossible mission de sonner à la fois frais, décalé et vintage!"355 Time" + "Chain Gang Blues"CD "(No Format, 2012)"Delirium" (state_of_bengal_delhi_rias_mix)CD "(Six Degrees Records)"Slow Burn Fever"CD “(pfMENTUM)“Killer Bandit Blues”CD "(APC"Tsagaan Sar"CD "(Wild House Blues Records, 2010)Curieux personnage que ce, musicien d’apparence conventionnel, qui a choisi d’offrir au blues l’une de ses plus belles cures d’oxygénation globale. A lui seul, et sans artifice technologique, le résident brestois nous embarque dans un joli tour du monde de l’instrumentation ethnique. Confrontant ses guitares électriques et acoustique à divers instruments traditionnels (violon, flûte péruvienne, guimbarde vietnamienne) ou au chant diphonique, Blow pratique un blues ouvert et vibrant. Un blues aussi intimiste que profond, induisant émerveillement et mélancolie. Un projet balancé entre alliances iconoclastes et sonorités classiques qui pourrait bien bousculer votre sens de l’orientation musicale…