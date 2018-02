Emission > Solénoïde - Escale en Extasie 03

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

RCN Nancy Nancy













Apprêtez-vous à évoluer sur des vagues sonores parsemées de spirales rythmiques entêtantes ! Vous passerez ainsi 55 minutes en hallucinosphère, en compagnie de musiciens visant l'expansion relative du champ de notre conscience. Bienvenue dans un trip audio en 10 étapes auquel prendront part chamanes électriques et ambianceurs cosmiques !"Whirl"LP "(Projekt)"Help Them Through This World"LP "(Svart Records)"A.C.R.O.N.Y.M."LP "(Rocket Recordings)"Green Channels"LP "(Karl Records)"In Tune with Earth"(TarunaMusic)"World"LP "(RVNG Intl.)"Tea House Music"LP "(Beyond Beyond is Beyond Records)"Doomhound"LP "(Not Not Fun)"El khahira"LP "(Think Progressive)"Photos of Photos"(Agitated Records)