Emission > Solénoïde - Dub Translations 29

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

RCN Nancy Nancy

























Les émissions précédentes :









Solénoïde vous offre un dub-mix panoramique, mix à forte coloration jamaïcaine qui propage sa vibes au-delà de ses bases roots et sound system. Quelques marques de cultures celtiques et occitanes vont teinter ce programme qui ne sera pas non plus exempt d'éléments technoïdes ! Bref, durant près de 55mn, c'est une éruption de rythmes entêtants et d'échos sidérants qui va secouer vos enceintes."Shabby Attack"(Echo Beach)"Shapes and Shadows"(Original Dub Gathering)"Must Be Dreaming""King Of The Fairies (Broceliande Banquet Dub)""Totally Unintelligent"(Rising High Records)"Free up Di People (Salz Dub Mix)" [feat. Cornel Campbell](Poets Club Records)"Stabilize" (version)(Sushitech Records)"Rush I Some Dub"(Blood & Fire)"Trop de Béton Dub - Nalchro Remix"(Ma Case Records)"London"Compilation "(Guidance Recordings)