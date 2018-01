Emission > Solénoïde - Blender Session 34

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

RCN Nancy Nancy









C’est un breuvage audio relevé qui est sorti cette semaine des centrifugeuses du Solénopole, avec pas moins de 10 sélections musicales pour autant de nationalités convoquées. Ainsi l’espace de 55 mn, c’est un mix de sons panachés et hautement vitaminés qui viendra titiller vos conduits auditifs. L’occasion vous sera donnée de parcourir des contrées aussi pittoresques que la Thaïlande, le Japon, la Norvège, l’Angola ou encore le Canada… Playliste de l'émission :) /) /"Red Robin"CD ""The Anthem"CD "Selected Soundworks from the Cinema of(Sub Rosa)"Procession"CD "(Hubro)"Avante Juventude"CD ""Verez"CD ""Wochikaeri to Uzume"CD "(RVNG)"Citrin"CD "(Hallow Ground)"Juku"CD ""Parfois c’est plus fort que toi"LP ""Jericho"CD "(Potomak)