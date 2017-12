Emission > Solénoïde - Mission 202

Bruxelles (Belgique),

Nouveau phémomène musical originaire d'Egypte,nous offre un premier album "" qui ouvre une brèche étonnante dans le champ de la musique arabe à tendance expérimentale. L'alchimie sonore est à la fois hautement inventive et sensuelle, tissant des liens inédits entre cordes orientales, jazz, pop et électronique... Endans cette mission 202 ! Aussi au programme, la dernière échappée musicale de, au sein de son trio, qui nous emmène dans des sphères émotionnelles remplies d'ambiguïté. Chevauchant les territoires post-rock, néo-classique et cinématographique, leur nouvel album "" s'impose comme un modèle du genre. Et enfin le britannique, vétéran de la musique expérimentale et activiste de la guitare blues et folk depuis le début des années 70, viendra assembler field recordings, interférences radios, sons de gamelan et slide guitare sur son album "" (). Un bijoux d'ambient-music immersive à écouter sans modération ! Playliste de l'émission :"Palmyra", "Koala"" ( Nawa Recordings "Bell Dogs" + "Rhapsody"" ( dEPOT 214 Records "Afqid Adh-Dhakira (I Lose Memory)"" ( Nawa Recordings "Guayaquil To Tully" + "Guayaquil To Ballina"" (Room40)"Mahmiya (Protectorate)", "Barzakh" (Limen)" (Nawa Recordings)