Concours STEPHAN MICUS "Inland Sea" (du 8 au 20 décembre 2017)

Sur son dernier album, Stephan Micus joue de 9 instruments différents parmi lesquels se retrouvent la chord zither, une flûte shakuhachi et surtout la Nyckelharpa qui se présente comme l'instrument central du projet. Un instrument à cordes frottées que Stephan Micus embarque dans une aventure nouvelle en le faisant sonner comme un violoncelle méditatif.



Publié par le label ECM, son 22e album 'Inland Sea' a été choisi comme 'radiobalisage' de la Mission 199 du Solénoïde. 5 CDs sont à gagner en répondant à la question suivante :



De quel pays est originaire la Nyckelharpa, instrument rare et ancestral présent sur 6 des 10 titres de l'album ?



Tadjikistan Maroc Suède Email *



Prénom/Nom





, pour cela il suffit :• de liker la page• de "partager" le lien du post annonçant le concours (en mode public pour qu'on puisse le voir)• de nous dire en commentaire sous le post du concours quel est votre disque préféré du moment.Vous pouvez jouer sur le blog et/ou sur Facebook.Le concours se terminera le 20 décembre à minuit; les résultats du tirage au sort seront annoncés le 21 décembre.Nous remercions l'équipe du labelpour leur collaboration et leur disponibilité.' (ECM)a été programmé dans la Mission 199 du(actuellement en 'libre écoute')Titres sélectionnés : "Nuria" + "Sowing Wind" / "For Shirin And Koshru" / "Dancing Clouds" + "Haze"Liens: stephanmicus.com