Emission > Solénoïde - Blender Session 32

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

Du Canada au Liban en passant par la Colombie, le Japon, la Norvège,… notre équipage va vous convoyer à travers 11 pays afin d'y découvrir 11 personnalités musicales singulières et parfois hors normes. Alors, prêt pour une virée au royaume des musiques nomades et visuelles ? Paré pour de nouveaux chocs esthétiques et émotionnels ? Si tel est le cas, suivez ce plan de vol qui vous fera tester les plaisirs insoupçonnés de transitions musicales hautement osées ! Playliste de l'émission"Too Much"CD "" (Knives)"Groundswell"" ( Rune Grammofon "Caldo Parao"CD "" ( Soundway "Pink Eye"CD "" ( Editions Mego "Bridal Wreath Song"CD "" ( Jaro Medien "Antenna"CD "" ( Mesh-Key Records "Alone On A Crowded Bus"CD "" ( 4Bit Productions "Persepolis Mirage"CD "" (ECM)"Elevator Man" ( RareNoiseRecords "Bioprodukt" ( Planet Mu "Al Jamilat" ( Crammed Discs