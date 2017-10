Emission > Solénoïde - Mission 200

Bruxelles (Belgique),

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

Dans cette 200e mission, offrez-vous une échappée vivifiante avec un projet familial venu de Provence : le! Un duo violon/flûtes qui nous fait vadrouiller au carrefour des folklores balkaniques, provençaux et hongrois. Du côté de Liverpool, un génie fou de l’échantillonnage,, nous captivera avec son second opus ‘’ () dans lequel instruments réels et sons virtuels s’imbriquent en toute fluidité. Et aux Pays-Bas, nous croiseronsetqui ont réalisé la bande-son du spectacle de danse contemporaine de la chorégraphe. Un petit chef d’œuvre d’ambiant narrative à découvrir d’urgence ! Playliste de l'émission"Viva Viva" + "Gasten"CD "(Intact Records)"Panic" + "The Highest Flood"CD "(Ninja Tune)"Luna Roja"CD "" (Intact Records)"Home" + "The Gathering"CD "(Tapu Records)"Hideg Nap Sütés" + "All Fine in Your World"CD "" (Intact Records)