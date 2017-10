Emission > Solénoïde - Croisière Aquaphonique 07

Bruxelles (Belgique),

Mouscron

(Belgique),

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

Québec (Canada

)

,

Lausanne (Suisse

),

Rouen,

Vienne,

Montpellier,

Clermont-Ferrand,

Tours,

Amiens,

Limoges,

Château-Gontier,

Toulouse,

Bourges,

Reims

Espéraza,

Val de Sioule,

Brive-la-Gaillarde,

Le Mans

Millau

Sérant

Aulne Maritime,

OUEST TRACK Radio Le Havre, Le Havre,

Participez à une thalasso-audio inédite ! Pendant près de 55 mn, c’est à une expédition sonore amphibie que nous vous convions… Cette croisière vous mènera dans un univers aquatique surréel où prolifèrent phénomènes bioacoustiques et créatures électroniques. Playliste de l'émission"Sea + LSD" - CD ""Stand a little less between me and the sun" - CD ""Buoy"CD "" (Empreintes Digitales)"Night Drone"CD "" (M-Tronic Compilation)"Fallen Tree Thursday And The Half-Crusted Arc Of The Sky Talking Tea In The Pastoral Index"CD "" ( Editions Mego "The Hand Of Contraband"CD "" (Incoming!)"Unspoken Shapes"CD "" (Hic Sunt Leones)"Dreams Are Like Water"(4AD)"Exu"CD "" (Leaf)"L’appel" + "Une île"CD "" (Empreintes Digitales)"Slootering"CD "" (Planet Mu)