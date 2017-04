Emission > Solénoïde - Mission 197

Radio PANIK

Zoom cette semaine sur, compositeur polonais qui se révèle être un pôle d'attraction majeur de l'ambient-music européenne. Sur son nouvel album, "" (Ghostly International), Jacaszek allie son savoir-faire de climatologue sombre à la beauté céleste de voix féminines, au fil de compositions mélancoliques inspirées par les poèmes du britannique(17ème siècle). Une production à la fois expérimentale et dramatique qui fait l'objet d'un focus dans cette émission ! Playliste de l'émission"Eternity" + "Gardens" / "Love" / "White Island" / "Flowers"CD "(Ghostly International)"The Graceful Seal / Gọi Em" + "Silently Grows The Rice / Ru Con Bắc Bộ (Northern Folksong)"CD ""Paean to the Prince of Hell" + "Mirror Image" + "Out of the Eternal Sphere"CD ""Thus Have We Made the World" + "Hoping Against Hope"CD "