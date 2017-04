Emission > Solénoïde - Dub Translations 12

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CKIA

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Cette semaine Solénoïde a décidé de réveiller ses vieux démons de la bass music. L’espace de 55 mnn, vos serviteurs vous offriront une bande-son hypnotique peuplée de rythmiques rampantes et de réverbes mutantes. Au fil d’une playliste toujours très cosmopolite, nous tenterons de vous emmener sur les voies les plus méconnues de l’empire du dub ! Playliste de l'émission :"Rootsman"CD compilation "(Soul Jazz Records)"Bleeps from Outer Space"CD compilation "(Hyperdub)"Scratch"CD "(Mikelabella Records)"Tryphyn"CD "(Asphodel)"His Fully Automatic Wheelbarrow"CD "(Interchill Records)"Entomodub 1 Remix"CD "(Sounds Around Records)> SolénoMix MATHIAS DELPLANQUE en [Libre écoute] !"Dub Darvish"CD compilation "(Quango)"The 7th Spirit"CD "(Fax)"Transmission Dub"EP "(The Social Registry)"Level Nine"CD compilation "(Hyperdub)"Shem City Steppers"CD "(Real World)Grâce à cet album, c’est un retour aux sources mythologiques du dub que nous effectuons: l’Ethiopie. Une expédition orchestrée par l’anglais(fondateur de) qui s’est entouré de nombreux artistes locaux (un harpiste, un saxophoniste, deux chanteuses…) pour composer un élégante mosaïque musicale teintée de reggae-dub et de traditions ethiopiennes. Extatique et rural par ci, populaire et urbain par là, ce colossal opus nous convie à une fantastique épopée entre Kingson et Addis Abeba, via Brixton !