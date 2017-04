Emission > Solénoïde - Croisière Aquaphonique 02

Radio PANIK

Enfilez la combinaison virtuelle de l'aquanaute nécessaire à une immersion auditive au coeur de la création subaquatique ! Propulsé par de mystérieuses forces hydrauliques, vous pourrez suivre la trajectoire de redoutables courants marins et ainsi atteindre un macrocosme aquatique surréel où prolifèrent phénomènes bioacoustiques et créatures électroniques ! Dans cet aquarium sound system, vous évolurez au milieu de sirènes, crabes unijambistes et autres mutants céphalopodes perturbés par de nombreuses séquences océaniques soumises aux aléas de procédés électroacoustiques... Ont participé à cette thalassothérapie :"Liquid Mantra"Extrait compilation "(Instinct Ambient)"Sunny Afternoon at Bird Rock Beach"CD "(Hat Hut / Harmonia Mundi)"Waterplay"CD "(Materiali Sonori / Orkhêstra)"Delta"Extrait compilation "(Beyond / import)"Sea of Vapours"Compilation "(Virgin)"Aquarium"CD "(Fax)"Emotional Smear"CD "(Avan / import)"Part 1"CD "(Virgin)"Part 2"CD "(Ananana / Orkhêstra)"White River Junction"CD "(Island / Delabel)"Red Garden"Compilation "(Dorobo / import)