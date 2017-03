Emission > Solénoïde - Mission 196

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Obtenez votre visa pour l'extase diphonique en zone Inuit... en écoutant cette Mission 196 qui met à l'honneur la chanteuse! Pour son 4ème album, "", la canadienne nous offre un festival de séquences tribales et arty dopées par le magnétisme hanté de ses performances vocales ! Playliste de l'émission"Aorta" + "Cold Wind" / "Sivulivinivut" + "Ajaaja" / "Retribution"CD ""Brother Sister" + "By Stealth"CD ""Butoh Dancers" + "Décalage Horaire" + "L'Orage qui nous accueille" + "Un Litre de Salsa" + "Antonio"CD "(Crammed Discs / Made To Measure Vol.43)"Electric Sodium Trumpet" + "Coke au vin (pour 8 personnes)"CD "(Signature)