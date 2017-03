Emission > Solénoïde - Dub Translations 11

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Cette semaine, Solénoïde enfile sa casquette de dub-trotter pour vous offrir une heure de dérives radiophoniques au pays de la 'bass music'. Sur un parcours sonore sans balises ni frontières, vous assisterez à un déluge de looping rythmiques, assortis d’effets sismiques et d’arrangements narcotiques en tous genres. De mixtures insensées en collages bariolés, d’erreurs orientées en trouvailles déjantées... vous apprécierez l’audace sans borne qui ne cesse d’animer les forces vives de la nation dub ! Playliste de l'émission :"I’ve got a Passion"CD "(Metastation)"Jaga Ode (Dubtronik)"Extrait de la compilation "(World Music Network)"I Woke Up"CD "(City Centre Offices)"Etched Headplate"CD "(Hyperdub)"Whole Lotta Love"(Vitamin)"Infidel" (arabesque mix)CD "(Extreme)"Bubble Dub"CD "(Warner)"Brand New Dub"CD "(Big Dada Recordings)"Fragile Ladders" (Groove Yantra’s Eclectic, psychedelic dub mix)CD "(Dubmission Records)"Ghamgar Bare Ne"CD "(Six Degrees Records)