Emission > Solénoïde - Blender Session 30

Nul besoin d'être initié pour espérer vivre pleinement cette expérience sonore ! Pas besoin de passeport ni de GPS pour traverser les multiples paysages sonores qui vont s'offrir à vous ! Seul un appétit solide de découvertes sans frontière vous sera nécessaire... Ce voyage transmusical vous fera virtuellement bourlinguer de l'Afrique aux Caraïbes en passant par l'Amérique du Sud et le Japon. Playliste de l'émission :"Fuga"CD "Cats, Dogs and Ghosts"(Asphalt Tango)"Lagos complex - Highways "CD ""Distant Waves"EP(Difymusic)"Blue And Gold"CD "(Stolen Body Records)"Guabina Aguachiquera"CD "(Staubgold )"Try my Robe"CD ""Flażoletowa"CD "(Penultimate Press)"Agua Viva"CD "(CBS International)"Soub Hanak"CD "(Glitterbeat Records)"Bongo Man"CD "(Vulcan)"Jamming In The Fifth Dimension"CD "