Emission > SolénoMix FAKIR DJAKO (Franck Dadure)

Playliste du SolénoMix (2010)

Maniant avec autant d’aisance la clarinette turque que les programmations rythmiques, le sax soprano que les effets numériques,vous invite à un palpitant raid sonore au-dessus de Paristamboul. Constellé de vignettes antinucléaires, ce mix (envoûtant et désorientant) vous fera naviguer d’ouest en est, d’un free jazz digitalisé à une house lounge psyché.01 - Lost in Sultanahmet Cistern (Fakir Djako)02 - Ukraine en Egypte (Franck Dadure)03 - Madelinocchio (Franck Dadure)04 - The Naked Man (Dadure / Dupin / Jore / Khaili / Picault / Zimmermann)05 - Turkish Tünel (Franck Dadure)06 - Le Yacht (Nino Rota)07 - Opium House (Djako / Franck Dadure)08 - Butyle (Fakir Djako)09 - Tokyo Airport by Night (Djako / Franck Dadure)10 - Radium City (Franck Dadure)11 - Haute Mer (Nino Rota)12 - Aventure amoureuse (Djako / Franck Dadure)13 - Man on the Bridge (Djako / Franck Dadure)14 - Hypnotism 158 (Fakir Djako)15 - Telerol (Fakir Djako)