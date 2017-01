Emission > Solénoïde - Solénosphère 06

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Le département météo du Solénopole annonce le passage d’un système dépressionnaire sur nos antennes, un phénomène climatique inhabituel aux confluents des courants ambient, industriels et dubstep… Playliste de l'émission"Structure 5"CD "(Honest Jon’s Records - honestjons.com)"Stare At The Screen_[plixid.com]" + "Artificial High"CD "(davwuh.wordpress.com)"Dark Forest"LP "(Rotorelief - rotorelief.com)"Saccades" + "Simulacra I" + "Venia"CD "(Bedroom Community - bedroomcommunity.net)"Murmure Interlude"CD "(LoDubs Records - lodubs.bandcamp.com)"Undergrowth" + "Migration"CD "(Din - din.org.uk)"Mal'ak"LP "(Rotorelief - rotorelief.com)"The Way The Morning BrokeSlootering"CD "(U-Cover - u-cover.com)"Wiegenlied"CD "(Kompakt - kompakt.fm/artists/mohn)"At Least I Noticed"CD "(Broken Bubble - brokenbubble.bandcamp.com)