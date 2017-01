Emission > Solénoïde - Périple 08

Radio PANIK

Participez à notre 8e 'Périple' qui vous fera traverser à la vitesse du son des galaxies musicales on ne peut plus diverses ! Sans boussole, mais avec une soif de découverte inextinguible, nous n’hésiterons pas à nous perdre dans le temps et l’espace, à la recherche d’expressions singulières et de visions hors du commun. Playliste de l'émission"Cannibal Resource"CD ""Warholian Wigs"CD "Brooklyn, à New York, est un véritable aimant pour des artistes venus de tout le pays. Parmi eux, l’étonnant Dave Longstreth qui, après des études à l’université de Yale, a formé en 2003 les. Seul ou entouré d’amis – chanteuses et instrumentistes –, il livre une musique indéfinissable, mêlant harmonies pop et dissonances, guitares saturées et voix de crooner, influences africaines et orchestrations classiques. Le dernier album de Dirty Projectors,, sorti en 2009, a été acclamé par la critique internationale. Parmi leurs disques antérieurs, le plus surprenant reste peut-être "", une sorte d’opéra avant-gardiste aussi ambitieux que déconcertant."Makossa for Massako"CD "Depuis 1995, le batteurexplore avec son projetles directions les plus variées, de l’afrobeat au dub, du post-rock aux rythmes caribéens. Sur son nouvel album, il collabore de nouveau avec un groupe japonais qui partage visiblement la même conception d’une musique en liberté.(RAMI KHALIFE/FRANCESCO TRISTANO/AYMERIC WESTRICH)"Barock"CD "La France non plus ne manque pas de têtes chercheuses, comme en témoigne l’album du trio, qui confronte deux pianistes issus de la prestigieuseà un batteur amateur de rythmiques synthétiques. Le résultat n’est ni du classique, ni du jazz, ni de la techno – et encore moins de l’expérimental indigeste."Superstitions"EP sans titre(Ici d’Ailleurs, IDA 051)" Scandale !"EP sans titre(Ici d’Ailleurs, IDA061)Violoniste classique de formation,, un peu plus connu sous le nom de, est aussi adepte du sample, du collage et de l’empilage de pistes sonores. Chapelier Fou a sorti jusqu’ici deux EP sur le label nancéen, qui révéla jadis; on lui souhaite d’obtenir la même reconnaissance."Oktober"CD "Dans le canton de Genève, la petite commune frontalière deabrite un micro-label,est l’un des artistes de son catalogue encore modeste. C’est sous ce nom que le Genevois Arnaud Sponar, au retour d'une errance en Europe de l'Est et en Russie, a enregistré "", un album en forme de carnet de voyage. Des compositions instrumentales à la mélancolie diffuse, qui se déploient lentement et délicatement."Blue Lagoon"CD "Autre groupe signé sur le label, les Italiens de, dont la musique volontiers expérimentale flotte quelque part entre les artistes du label Constellation, le minimalisme de compositeurs commeou, et le psychédélisme tortueux deà la charnière sixties-seventies. Ils reprennent d'ailleurs brillamment "Set the Controls for the Heart of the Sun" sur leur album ""."Al Birwa"CD "(ECM)est né à Halfaouine, dans la médina de Tunis, il y a de cela 52 ans. Dès le début de sa carrière, ce musicien exigeant a cherché à faire entrer son instrument de prédilection, le oud, dans de nouvelles sphères sonores. Pas étonnant, donc, qu’il sorte un nouvel album enregistré en quartette sur le label ECM : le superbe The Astonishing Eyes of Rita, hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich, disparu en 2008."Placcagio"B.O.F. "Il Gatto a Nove Code" (compilation "Morricone Giallo") Bella Casa / Cherry Red)L’Italienest l’auteur d’innombrables bandes originales de films. Certaines sont archi-célèbres, d’autres nettement moins connues, notamment celles qu’il a composées pour des giallos (ou gialli), ces films italiens des années 60 et 70 mêlant intrigue policière et scènes d’horreur. Parmi eux, Le Chat à neuf queues de, sorti en 1971, où Morricone fait un usage génial des dissonances. Des musiciens d’avant-garde commeouen ont pris bonne note…"A Dune a Doom"CD "est un groupe de Toronto réuni autour de la mystérieuse Liz Hysen. Leur musique, sombre et atmosphérique, riche en instruments acoustiques comme le piano et le violoncelle, n’est pas vraiment destinée à réchauffer l’atmosphère, mais sa beauté austère est souvent fascinante."Atmosphere"CD ""Tracks and Traces" est une session enregistrée par le groupe allemandet l’Anglaisen 1976. Ce recueil de semi-improvisations a récemment refait surface, et la musique qu’il renferme n’a pas pris une ride : on croirait une formation d’electronica actuelle.