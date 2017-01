Emission > Solénoïde - Dub Translations 13

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Solénoïde vous sert une nouvelle tranche de bass-music amphétaminée ! Pendant presque une heure, vous dégusterez un mix insolite de reverbe, delay et autres bidouillages déjantés. Une heure durant laquelle un flux continu de basses ondulantes et de percus vrombissantes viendra dérégler votre sens du temps et de l’espace. Une heure d’une playliste plurielle qui verra Solénoïde se transformer en une véritable chambre d’extase sonore entièrement hantée par l’esprit du dub… Playliste de l'émission"My Woman (Groove Corporation mix)"(On-U-Sound)"Flight in Dub" (feat. U-Roy)CD "(Ultra)"Candlelight Dub"CD "(Ras)"Tokyo Dub"CD "(Metropolis Records)"Worlwide Dub"CD "(Trojan)"Solstice"CD "(Twisted)"Pursuit"CD "(On-U-Sound)"Silence Fiction"CD "(Green Queen Music)"Alpha & Omega"CD "(Megaphon)"Bass is Maternal"CD "(Studio K7 Records)"Countless"CD "(Fax)