Emission > Solénoïde - Tribal Zone 03

Préparez-vous à évoluer dans un spectre sonore où se croisent rythmes hypnotiques et sonorités ethniques ! Playliste de l'émission"Water Baka"CD "(Extreme Records)"Evocation"CD "(Roir Records)Imaginez la rencontre lors d'une rave-party antique deet des musiciens de, le tout sous la houlette d'un DJ nommé Brian Jones. Et bien ce fantasme quelque peu saugrenu appartient à la catégorie d’hallucination que suggère le tout nouvel album de, alias. C’est dire à quel point il paraît tentant d’élucider au plus vite ce mystère "ethno psychédélique".Eminence orientale de la scène illbient, cet exilé new-yorkais joue plus encore cette fois-ci la carte de l’ambiguïté. Passé maître dans l’art des percussions arabo-persanes, il sample pour l’occasion ses propres performanses au zarb ou encore au darbouka, voire à la flûte, qu’il monte en boucle, superpose et saupoudre de gimmicks digitaux subtils. Ainsi, le novice ne sait plus trop s’il se laisse envoûter par une musique purement traditionnelle contaminée par des samples ou par une musique quasi technoïde surchargées de sonorités archaïques. Les repères sont à la fois omniprésents et incertains, balançant l’auditeur entre émerveillement et inquiétude.Bref, tel Aladin Badawi a extrait de sa lampe un élixir sonore aux vertus extatiques puissantes qui en font un radiobalisage à forte valeur imaginogène ajoutée!"Hayalname"CD "(Doublemoon Records)"Adab"CD "(Baboon Records)Une nouvelle étoile de l’ethnofuturisme serait-elle née?Telle est la question qui démange après l’écoute de ce premier album de. Enfant terrible de la seconde génération "illbient", l’individu cumule les fonctions de producteur, bassiste et DJ... Tout à la fois membre deet de, il dispose de références qui ne trompent pas. Fortement inspiré des musiques de trance orientales, il a su au travers d’un fin maillage de filtres électroniques en extraire les meilleurs arômes mystiques. Résulte de cette délicate opération une décoction aux vertus extatiques. Entre échos du désert et paysages urbains, le kid de Brooklyn a projeté son imaginaire apatride sur un planisphère sonore ondulant et abstrait, animé par de troublantes forces magnétiques. Se développant autour de rythmes entêtants, parfois rampants (tendance dub) à d’autres survoltés (lignée jungle), chacun des dix morceaux de "Ascend" est une étape possible vers la terre promise du groove ethnique et climatique. Imaginezépurant l’oeuvre de, le tout commandité par l’impie Laswell et vous saurez cerné l’enjeu de cette folle expérience!"1000 Slide Shows"CD "(IOD)"Subterranean Sources"CD "(a Harmonie compilation)"Foliage"CD "(Staalplaat)"Shift"CD "