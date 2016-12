Emission > Solénoïde - Périple 10

Radio PANIK

Participez à notre 10e 'Périple' qui vous emmènera à la vitesse du son dans divers pays et continents, en sautant allègrement les frontières entre les styles et en se permettant même quelques retours vers le passé ! Playliste du Périple 10"Drive-thru"CD "(Polyvinyl Records)A Tokyo, le sympathique, trentenaire un peu lunaire, bricole une pop naïve, à la fois mélodieuse et expérimentale. Chantés en japonais, ses morceaux incorporent des sonorités exotiques et des instruments-jouets, un peu à la façon de: de quoi retomber - dignement - en enfance…"Brusse is the / Cha-Cha-Charleroi"CD "(Crammed Discs)A l'instar de, les trois joyeux drilles desont également adeptes d’une instrumentation non conventionnnelle, qui peut rappeler celle des groupes tradimodernes congolais familiers de Solénoïde, comme Konono n° 1. Sauf qu’eux la mettent au service de chansons tournant généralement autour des deux minutes, et qui célèbrent avec humour l’histoire et la géographie de leur plat pays."Personnalité H"CD "Sous le nom de, la Belgecompose une musique faussement paisible et particulièrement intense, faite de silences, d’instruments acoustiques (joués par elle et d'autres musiciens amis comme) et de voix. Le morceau "", tiré de son dernier album, est d’ailleurs un a capella, où quatre autres voix se joignent à celle de Valérie."Comme nous brûlons" (Remix par Gareth S. Brown)CD "(Lost Recordings)Les Marquises est un projet transatlantique reliant Austin à Lyon, qui livre une musique ténébreuse et subtilement déconstruite mêlant brillamment l’électrique, l’acoustique et l’électronique. Après la parution de son mini-album "Lost Lost Lost", le trio a eu la bonne idée de confier ses morceaux à des musiciens amis pour qu’ils les remixent. Parmi eux,, un ex-membre du groupe anglais, qui livre une version décantée et superbe de l’instrumental « Comme nous brûlons »."More Than the One Thing" + "Tania Head"CD "(Crammed Discs)Ces adeptes new-yorkais de l’autoproduction et du do-it-yourself ont sorti en 2011 sur l'excellent labelleur album le plus abouti, "", un joyeux carambolage entre rock, free jazz, expérimental et électronique."Peninsula"CD "(Full Time Hobby / Pias)est le nouveau projet solo (mais bien entouré, notamment sur scène) de, ex-membre du groupe de folk expérimental lo-fi. Sur son premier album "Black Light", il livre une pop légère, rêveuse et colorée, qui séduit par ses riches idées de production."Summer's Last Sound"CD "(Rocket Girl - http://rocketgirl.co.uk)Compilation "" chez One Little Indian.Si le grouperesta très confidentiel de son vivant, son influence est aujourd’hui reconnue par des formations en vue commeou. En réécoutant les cinq maxis que les Anglais sortirent dans l’indifférence quasi générale entre 1992 et 1995 (et qui viennent d'âtre compilés sous le titre "The 5EPs", on se rend compte que leur musique est arrivée quelques années trop tôt, préfigurant le post-rock et les tendances les plus pointues de l’électro."Yefikir Tizita"CD ""Green Africa"CD "(Strut)L'Ethiopie connut dans les décennies 60 et 70 une véritable explosion musicale, redécouverte depuis quelques années grâce à la série de compilations « Ethiopiques » de. Mulatu Astatke est sans doute l’un des plus grandsde quelques-uns de ses thèmes dans son film "Broken Flowers", etcontinue à enregistrer des disques, comme le récent "Mulatu Steps Ahead", et à se produire sur scène avec de jeunes musiciens."Turiya"CD "(Thrill Jockey Records)Entre space rock et ambient, l'album "" de ce duo américain, sorti en 2011, est un fascinant voyage mental.