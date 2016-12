Emission > Solénoïde - Cover Box 02

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime.

Propice à l’amusement comme à l’étonnement, cette émission vous entraînera dans le champ toujours très fécond des reprises récréatives et déjantées. Playliste de l'émission :"Il a neigé sur Yesterday"CD "(Label Bleu)"Love Will Tera Us Apart"CD "(Yat-Kha Recordings)"Light My Fire"CD "s/t"(Reprise)"Blackened"CD "(Our Choice)"Vesoul"CD "(Douglas)"Starless II"CD "(Melankolic)"Satisfaction"CD "(Torso Records)"Caravan"CD "(Indigo)"The Story Of Issac"CD "(Trance Syndicate)"Peaches en Ragallia"CD "(RCA Red Seal)"Stripped"CD "(DSA)"1/1"CD "(Point Music)