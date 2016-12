Emission > Solénoïde - African Audio Virus 05

Radio PANIK

Le 5e volet de la série "" fait l'objet de recherches sur des germes sonores élaborés par des virtuoses africains hallucinés. Préparez-vous à être exposé à une contamination de vibrations hypnotiques ! Playliste de l'émission :"Yassa At The Fifth Floor" + "Cops Oppression And Capitalist Propaganda" + "Tuff And Smooth" + "Somalian Pirates" + "Kalakuta - Interlude" + "Growing Plants (Life In Progress)" + "Still In Search Of The Muzik - Outro"CD "(Stillmuzik - www.myspace.com/alquetz)“The Ambassador” +“Sema”CD "(Buda Musique, 2011 - budamusique.com/infos/ethio/)Parce que passée à travers les mailles de la colonisation, l’Ethiopie dispose d’un des patrimoines musicaux les plus méconnus du continent noir. Fort heureusement, depuis une quinzaine d’années, les sons de l’ancienne Abyssinie font, en nos contrées occidentales, l’objet d’un engouement croissant. Un engouement largement soutenu par le travail passionné du label. Ainsi, doit-on à cette officine parisienne et plus précisément àson directeur, la pléthorique série « Ethiopiques » : collection d'une trentaine de cd regroupant quelques grandes figures des musiques éthiopiennes des années 60 à 2000. Une collection complétée par la mini série « Ethiosonic », elle-même prolongée aujourd'hui par cet ambitieux projet curieusement intitulé «».L’espace de 28 titres cette double compilation dresse un panorama hétéroclite tant de l’évolution locale que de l’influence extérieure des musiques éthiopiennes. Soit autant de façons de réinventer un groove africain rebelle, autant d'équations sonores impliquant beats ternaires et gammes pentatoniques, autant d'angles de télescopages possibles entre jazz, rythm & blues, funk et musique traditionnelle. Et parfois même au delà.Du coup, « Noise & Chill Out » inventorie la création éthiopienne - ou éthiophile – d’aujourd'hui sous ses formes les plus fantasques allant d'une pop-rock étonamment polissée à d’étranges extrapolations digitalisées. Certains jouent la carte « vintage » actualisée offrant, tel, une soul-jazz entêtante emmenée par un piano rythmique diabolique. D’autres exaltent l’explosivité de l'ethio-vibes en y ajustant leurs influences klezmer ou punk. On pense àou au. D’autres encore baignent dans la culture du sample, du breakbeat ou de la fusion comme l’australo-éthiopienou le canadien. Tandis qu’une dernière catégorie d’artistes transpose sa vision des modes ethiopiens sur une grille de lecture jazz ou néo-classique, loin du swing éruptif d’. Le clarinettiste français Xavier Charles, le saxophoniste japonaisou le célèbresont de ceux-ci. Au total, si quelques prestations sortent des sentiers battus, une majorité de participants célèbre les fondamentaux de la culture « ethiopique », lui offrant des points d’ancrage et des développements aussi pertinents qu’inattendus. Bref, « Noise & Chill Out » se révèle bien être le cocktail sonore attendu : un étrange assortiment de musiques électriques hybrides, de groove débridé intense, de jazz soul africanisé et autres variations ethio-maniaques décomplexées ! En somme, un avatar musical grisant adressé à tous les fêlés d”explorations globales chaloupées … et non formatées ?“Mysterious Happenings”CD “(On-U Sound - www.on-usound.com)“Selame"(Terp Records - www.terprecords.nl)“Lishonile”CD "(Comet Records)“Land Dispute”CD "(Crammed Discs, 2010 - crammed.be)Derrière cette copieuse compilation (2 CDs rassemblant 26 titres) se cache un hommage pluriel à une nouvelle scène africaine, et plus particulièrement congolaise, dont le fer de lance se nommeCinq ans après la sortie de, premier album de Konono n°1, le labela invité un large panel d’artistes internationaux à remixer cette musique endiablée, incarnée par un petit piano à pouce électrifié appelé likembé. Et autant dire que tout au long de cette aventure, les remixeurs ont pu s’en donner à cœur joie. Car la matière première des Congotronics, d’une densité inouie, s’avère propice aux extrapolations créatives les plus grisantes. Une matière sonore tirée d’instruments bricolés (le plus souvent issue de matériaux métalliques de récupération) qui, une fois passée dans le filtre de l’amplification puis librement distordue, se transforme en morceaux tribaux-urbains déferlant dans nos enceintes tel un sublime brouhaha magnétique. Et c’est cette science musicale hautement étourdissante qui vaut à nos amis congolais le ripolinage digital imaginé pour «».Des artistes au profil très distincts s’y côtoient, offrant d’étonnantes variations des Congotronics, allant de remixes allusifs et abstraits à de douces frictions soniques malaxant des éléments culturels d’apparence éloignés. Ainsi trouve-t-on à l'affiche de cette oeuvre, l’argentinepour un alliage osé de chant espagnol candide et de section rythmique survoltée. Autre invité inattendu, le groupe belge, résuscité de la scène rock arty seventies faisant un retour inespéré en mode ethno-downtempo. Mentionnons par ailleurs les participations d’artistes aussi singuliers que le pianiste, le "digi-dubber", le violonisteou les indie-rockers. Quelques artistes parmi bien d’autres, qui établissent d’improbables dialogues entre frétillances electro congolaises et audaces transverses de l’esprit anglo-saxons. Au total, la réussite est bien au rendez-vous du projet, les occidentaux détournant (le plus souvent) avec pertinence le sens pop et psyché de cette transe sonique désormais brevetée."Push your Mind"CD "(Comet Records)Si le retour du Nigériann'est pas passé inaperçu en 99, sa nouvelle réapparition sur le labeldevrait lui valoir tout autant d'égard. Cette fois-ci, l'ancien batteur den'est pas seul à tenir le haut de l'affiche. Mais il n'en demeure pas moins le détonnateur rythmique d'un projet où se retrouvent(son complice et producteur), le pianiste, le bassisteet le guitariste. De la conjonction de ces talents est né l'album quasi idéal entre afro-beat, soul mutante et expériences afro-futuristes. Un disque subtil qui utilise à plein les ressources de l'organique et, de façon plus parcimonieuse, celles de la DJ culture (lignée expérimentale). Entre funk décharné et déconstructions rythmiques, le Docteur Solénoïde a d'ores et déja classé cet album dans la catégorie adictogène."Regret à Kader Barry"CD ""(No Format, 2009 - noformat.net)Nouvelle célébration d' une union fertile entre tradition mandingue et musique classique, cette rencontre franco-malienne nous donne à entendre ce qui se fait de plus doux et féérique en matière de musique sans frontières. Les accords de la kora s'y égrènent avec une fluidité céleste, tandis que les cordes frottées du violoncelle content avec majesté une poésie plus terrienne. Scintillante et émouvante, cette musique dispose de vertus insoupçonnables, pouvant aller jusqu'à émerveiller le plus hostile des humanoïdes !“Mi Kple Dogbekpo"CD "(Analog Africa)"Emergency"CD "(Comet Records)