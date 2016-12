Emission > Solénoïde - Croisière Aquaphonique 06

:

Participez à une thalasso-audio inédite ! Pendant près de 55 mn, c’est à une véritable expédition sonore amphibie que nous vous convions… Cette croisière vous mènera dans un univers aquatique surréel où prolifèrent phénomènes bioacoustiques et créatures électroniques. Playliste de l'émission :"Ganga Dev"CD "(Six Degrees Records)"Etat Liquide"CD "(Ici d'ailleurs)"Plough" / "Photosynthesis"CD "(Jumpin' & Pumpin')"Kong" / "Leaf"CD "(Interchill Records)"Falling"CD "(Asphodel)"The Water of Cleansing"CD "(Cold Meat Industry)"Lomavatn"CD "(Mille Plateaux)Voici encore une production difficile à ranger au rayon des bande-sons potentiellement… dérangées. Derrière le nom dese cache un musicien islandais opérant un habile pétrissage de sonorités digitales froide et d’enregistrements environnementaux . Soit un curieux maelström sonore flanqué de quelques résidus folk, dont les échos métalliques ou aquatiques peuvent se déployer aux limites de l’abrasivité auditive. Une formule d’obédience post- industrielle qui conviendra assez logiquement à un public adepte de musiques complexes et ambigües."Assault on Precinct Zero"CD "(Warp Records)"Pastoral Journey"CD "(LSD - Liquid Sound Design)"Subcode"CD "(Palm Pictures)